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Максвелл: “Спартак” выиграл три матча подряд, мы чувствуем себя более комфортно

24 октября 2017, вторник. 09:30 Хоккей

Нападающий московского “Спартака” Бен Максвелл поделился впечатлениями от матча с “Барысом”, в котором красно-белые одержали победу в овертайме со счётом 4:3.

“Не думаю, что “Спартак” потерял уверенность после того, как “Барыс” сравнял счёт. Соперник хорошо играл, у них классное первое звено, оно забило три гола. Для нас это была хорошая игра, но мы пропустили три шайбы от ведущего звена соперника. Конечно, для одной пятёрки трудно забросить три шайбы в одном матче. Нам было непросто против них играть, но “Спартак” действовал организованно, и это нам помогло.

Мы выиграли три домашних матча подряд и сейчас чувствуем себя более комфортно. Играем всё лучше, и поэтому победы приходят к нам“, — сказал Максвелл в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Спартак
Новости. Хоккей
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