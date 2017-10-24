«Югра» обменяла Лауту, у которого были проблемы с дисциплиной, в «Авангард»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Артур Лаута перешёл из «Югры» в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию. Форвард провёл за югорский клуб три матча, очков не набрал. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ханты-мансийский клуб расстанется с Лаутой из-за недициплинированного поведения 21-летнего нападающего за пределами льда.

По ходу этого сезона Лаута перешёл из «Авангарда» в «Югру» из-за конфликта с Андреем Скабелкой. За клуб из Ханты-Мансийска форвард провёл три матча, в которых очков не набрал. Всего в КХЛ он сыграл в 79 встречах, набрав 9 (7+2) очков при показателе полезности "-4".