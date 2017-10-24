Еглич: атмосфера на арене «Нефтехимика» лучше, чем в моих прошлых командах

Нападающий «Нефтехимика» Жига Еглич поделился эмоциями после первой игры за команду, отметив хорошую атмосферу на стадионе.



«Моя первая игра за „Нефтехимик“ запомнится мне надолго. Так много болельщиков и великолепная атмосфера, лучше, чем в моих прошлых командах. Рад, что в первой игре мы сумели победить „Автомобилист“, счастлив, что играю здесь.



Партнёры в „Нефтехимике“ очень дружные, мне помогло это настроиться на игру. Надеюсь, что смогу помочь команде больше выигрывать», — цитирует Еглича официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.