«Салават» — «Лада»: защитник Кириллов нанёс травму Фёдорову и получил «5+20»

В третьем периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и тольяттинской «Лады» защитник гостей Алексей Кириллов после силового приёма нанёс травму форварду Артёму Фёдорову. После этого защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подрался с защитником Дмитрием Костромитиным. Кириллов после эпизода получил от судей «5+20» за атаку в область головы и шеи, Панин и Костромитин — по четыре минуты за драку.



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Посмотреть видео силового приёма и драки можно на официальном сайте КХЛ.