«Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров, Наместников и Сергачёв забили по голу

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал крупную победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе «Тампы» отличились Тайлер Джонсон (20-я минута), Михаил Сергачёв (30), Владислав Наместников (58), Райан Кэллахэн (59) и Никита Кучеров (60). За «Каролину» гол забил Джейккоб Слэвин (44). Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам.

Видео гола Сергачёва можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

В ещё одном матче «Анахайм Дакс» крупно обыграл «Филадельфию Флайерз» — 6:2.