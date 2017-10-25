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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: гол и пять бросков Сергачёва, "-3" Радулова

25 октября 2017, среда. 09:00 Хоккей

В ночь с 24 на 25 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Михаил Сергачёв забросил четвёртую шайбу в сезоне, Александр Радулов завершил матч с показателем полезности "-3", а Алексей Емелин провёл семь силовых приёмов.

ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Василевский«Тампа»31 из 3296,95:1
Варламов«Колорадо»34 из 3791,95:3
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Кучеров (н)«Тампа»1+003+219.46-01
Наместников (н)«Тампа»1+003+216.123 из 711
Малкин (н)«Питтсбург»0+100018.307 из 1000
Радулов (н)«Даллас»024-319.11-20
Якупов (н)«Колорадо»001013.15-31
Анисимов (н)«Чикаго»001014.126 из 1111
Дадонов (н)«Флорида»002-116.20-11
Бурмистров (н)«Ванкувер»022011.571 из 500
Щербак (н)«Монреаль»000011.13-00
Кулёмин (н)«Айлендерс»000-113.330 из 110
Сергачёв (з)«Тампа»1+005+114.23-21
Задоров (з)«Колорадо»002-116.08-20
Антипин (з)«Баффало»0+123+113.54-00
Проворов (з)«Филадельфия»020-121.36-21
Емелин (з)«Нэшвилл»000020.46-73

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Бурмистров Александр Радулов Алексей Емелин Андрей Василевский Артём Анисимов Виктор Антипин Владислав Наместников Евгений Дадонов Евгений Малкин Иван Проворов Михаил Сергачёв Наиль Якупов Никита Задоров Никита Кучеров Никита Щербак Николай Кулёмин Семён Варламов Таблицы НХЛ
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