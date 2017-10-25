Итоги игрового дня НХЛ для россиян: гол и пять бросков Сергачёва, "-3" Радулова

В ночь с 24 на 25 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Михаил Сергачёв забросил четвёртую шайбу в сезоне, Александр Радулов завершил матч с показателем полезности "-3", а Алексей Емелин провёл семь силовых приёмов.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|31 из 32
|96,9
|5:1
|Варламов
|«Колорадо»
|34 из 37
|91,9
|5:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|3
|+2
|19.46
|-
|0
|1
|Наместников (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|3
|+2
|16.12
|3 из 7
|1
|1
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|0
|0
|0
|18.30
|7 из 10
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0
|2
|4
|-3
|19.11
|-
|2
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|1
|0
|13.15
|-
|3
|1
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|1
|0
|14.12
|6 из 11
|1
|1
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|0
|2
|-1
|16.20
|-
|1
|1
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0
|2
|2
|0
|11.57
|1 из 5
|0
|0
|Щербак (н)
|«Монреаль»
|0
|0
|0
|0
|11.13
|-
|0
|0
|Кулёмин (н)
|«Айлендерс»
|0
|0
|0
|-1
|13.33
|0 из 1
|1
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+0
|0
|5
|+1
|14.23
|-
|2
|1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|2
|-1
|16.08
|-
|2
|0
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0+1
|2
|3
|+1
|13.54
|-
|0
|0
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|2
|0
|-1
|21.36
|-
|2
|1
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|0
|0
|20.46
|-
|7
|3
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