Итоги игрового дня НХЛ для россиян: гол и пять бросков Сергачёва, "-3" Радулова

В ночь с 24 на 25 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Михаил Сергачёв забросил четвёртую шайбу в сезоне, Александр Радулов завершил матч с показателем полезности "-3", а Алексей Емелин провёл семь силовых приёмов.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Василевский «Тампа» 31 из 32 96,9 5:1 Варламов «Колорадо» 34 из 37 91,9 5:3

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Кучеров (н) «Тампа» 1+0 0 3 +2 19.46 - 0 1 Наместников (н) «Тампа» 1+0 0 3 +2 16.12 3 из 7 1 1 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 0 0 0 18.30 7 из 10 0 0 Радулов (н) «Даллас» 0 2 4 -3 19.11 - 2 0 Якупов (н) «Колорадо» 0 0 1 0 13.15 - 3 1 Анисимов (н) «Чикаго» 0 0 1 0 14.12 6 из 11 1 1 Дадонов (н) «Флорида» 0 0 2 -1 16.20 - 1 1 Бурмистров (н) «Ванкувер» 0 2 2 0 11.57 1 из 5 0 0 Щербак (н) «Монреаль» 0 0 0 0 11.13 - 0 0 Кулёмин (н) «Айлендерс» 0 0 0 -1 13.33 0 из 1 1 0 Сергачёв (з) «Тампа» 1+0 0 5 +1 14.23 - 2 1 Задоров (з) «Колорадо» 0 0 2 -1 16.08 - 2 0 Антипин (з) «Баффало» 0+1 2 3 +1 13.54 - 0 0 Проворов (з) «Филадельфия» 0 2 0 -1 21.36 - 2 1 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 0 0 0 20.46 - 7 3

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