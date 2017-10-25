«Флайерз» — «Дакс»: Вагнер нанёс травму Патрику, приложив его головой о стекло

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Нолан Патрик, который был выбран на драфте НХЛ 2017 года под общим вторым номером, не смог закончить матч с «Анахайм Дакс» из-за травмы.



Во втором периоде форвард «Дакс» Крис Вагнер впечатал Патрика в борт, из-за чего тот ударился головой о заградительное стекло, упал на лёд, а затем ушёл в раздевалку. Больше на площадке Патрик не появлялся, судьи не рассмотрели в эпизоде нарушения правил. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Анахайма».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBCS Philly.