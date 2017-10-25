100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хичкок: не все вносят вклад, «Даллас» тащит пара человек

25 октября 2017, среда. 10:14 Хоккей

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок прокомментировал поражение в матче с «Даллас Старз» (3:5) и отметил, что команда полагается только на двух игроков, остальные недостаточно старательны. В девяти матчах сезона Джейми Бенн набрал 11 (5+6) очков, Тайлер Сегин – 10 (6+4), Джон Клингберг – 9 (3+6). У Александра Радулова – 4 (1+3) очка, у Джейсона Спеццы – 3 (0+3). Радулов по ходу матча с «Колорадо» был переведён в четвёртое звено и завершил встречу с показателем полезности "-3".

«Был ли в команде разговор после игры? Не думаю, что обязательно проводить какой-то разговор. Надо понимать, что реальное положение вещей состоит в том, что в атаке нас тащит пара человек, и мы просим одних и тех же людей делать всё. Не все вносят свой вклад. Если мы хотим быть хорошей командой, побеждать на выезде, надо, чтобы вклад вносили больше людей. Чтобы выигрывать, особенно в этом дивизионе, нам нужно, чтобы гораздо больше людей показывали на порядок большую самоотверженность и состязательность», — сказал Хичкок в эфире клубного телевидения.

События дня НХЛ. Кучеров обогнал Овечкина, Шипачёв снова в АХЛ
А Макдэвид уступил Кросби.
Источник: Официальный сайт "Даллас Старз" Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Александр Радулов Кен Хичкок
Новости. Хоккей
25 октября 2017, среда
10:14 Хичкок: не все вносят вклад, «Даллас» тащит пара человек
10:00 Фастовский: хочется, чтобы конкуренция в КХЛ была острее, максимально возможной
09:41 «Флайерз» — «Дакс»: Вагнер нанёс травму Патрику, приложив его головой о стекло
09:28 Радулов был переведён в четвёртое звено по ходу матча с «Колорадо»
09:20 НХЛ определила трёх звёзд игрового дня
09:00 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: гол и пять бросков Сергачёва, "-3" Радулова
08:57 WHL: форвард «Виктории» Ян Хоменко сделал три передачи и стал 3-й звездой матча
08:27 Фридман: Сергачёв ценнее второго драфт-пика, который «Монреаль» должен «Тампе»
07:54 «Вегас» с третьим вратарём в составе победил «Чикаго», выиграв 7-й матч из 8
07:37 «Колорадо» — «Даллас»: Радулов врезался в арбитра
07:23 Сергачёв – четвёртый защитник-новичок в истории НХЛ, забивший 4 гола в 10 играх
07:07 Стэмкос: спросите любого в «Тампе», Василевский — один из лучших вратарей мира
07:01 Купер: «Тампа» поиграла с огнём. Пришлось Василевскому выигрывать этот матч
06:49 Хет-трик Ньето и 34 сейва Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»
06:35 Тренер «Вегаса»: ожидания от игры Шипачёва? Нет никаких ожиданий
06:07 «Каролина» — «Тампа»: Василевский отразил 31 бросок и стал первой звездой матча
06:01 Кучеров обошёл Овечкина в гонке снайперов НХЛ
05:55 Голкипер «Питтсбурга» Мюррей совершил эффектный сейв в матче с «Эдмонтоном»
05:47 «Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Лос-Анджелес» по буллитам переиграл «Оттаву»
05:31 Кучеров и Стэмкос продлили результативную серию до 10 матчей
05:17 «Баффало» минимально одолел «Детройт», Антипин набрал первое очко в НХЛ
05:06 Нападающий «Айлендерс» Джон Таварес оформил 7-й хет-трик за карьеру в НХЛ
04:40 «Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров, Наместников и Сергачёв забили по голу
04:38 «Питтсбург» в ОТ вырвал победу у «Эдмонтона», Малкин отдал решающий голевой пас
04:20 Сергачёв – первый российский защитник-новичок, забивший 4 гола в 10 матчах
00:25 «Вегас» вновь отправил Шипачёва в АХЛ
24 октября 2017, вторник
23:58 Крикунов: «Ак Барс» много забивает, поэтому играли в восемь взрослых защитников
23:55 Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: китайский «Цен Тоу» прервал серию поражений из семи игр
23:52 Лукоянов — журналистам: что вы несёте ерунду про мою безголевую серию?
23:37 Билялетдинов: Захарчук играет после дисквалификации неплохо, ошибок я не видел
23:15 Гатиятулин: наконец-то закончился тяжёлый период для «Трактора»
23:14 Назаров о привлечении молодёжи: это не политика клуба, они просто лучше выглядят
23:02 Третьяк: сборная в России всегда будет «номер один», а потом команды
22:41 С. Зубов: «Сочи» подводят спецбригады и ненужные удаления
22:37 И. Воробьёв: «Металлургу» не хватает пяти звёзд, которые уехали
22:27 Дьяков: Умарк делает много вещей исподтишка, почему нам так с ним не сыграть?
22:11 «Автомобилист» во второй раз в сезоне взял верх над «Ак Барсом»
21:54 Трямкин: все знают, что Умарк — слегка противный игрок
21:47 «Трактор» в гостях одолел «Сочи» — голы на счету Вишневского и Щехуры
21:28 «Металлург» уступил «Нефтехимику», потерпев третье поражение кряду
21:08 Аболс: слабое начало — моя вина, большинство сегодня утром не раскатывали
20:50 Защитник Михаил Сергачёв останется в основном составе «Тампа-Бэй»
20:36 USHL – о шайбе фаворита драфта НХЛ-2019: возможно, мы уже увидели гол года
20:17 Вестерлунд — об отправке Гончарова на лавку: он сделал несколько ошибок
20:05 Майоров: у «Салавата» не было недонастроя, на эти грабли больше не наступаем
Все новости RSS
Партнерский контент