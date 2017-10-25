Хичкок: не все вносят вклад, «Даллас» тащит пара человек

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок прокомментировал поражение в матче с «Даллас Старз» (3:5) и отметил, что команда полагается только на двух игроков, остальные недостаточно старательны. В девяти матчах сезона Джейми Бенн набрал 11 (5+6) очков, Тайлер Сегин – 10 (6+4), Джон Клингберг – 9 (3+6). У Александра Радулова – 4 (1+3) очка, у Джейсона Спеццы – 3 (0+3). Радулов по ходу матча с «Колорадо» был переведён в четвёртое звено и завершил встречу с показателем полезности "-3".

«Был ли в команде разговор после игры? Не думаю, что обязательно проводить какой-то разговор. Надо понимать, что реальное положение вещей состоит в том, что в атаке нас тащит пара человек, и мы просим одних и тех же людей делать всё. Не все вносят свой вклад. Если мы хотим быть хорошей командой, побеждать на выезде, надо, чтобы вклад вносили больше людей. Чтобы выигрывать, особенно в этом дивизионе, нам нужно, чтобы гораздо больше людей показывали на порядок большую самоотверженность и состязательность», — сказал Хичкок в эфире клубного телевидения.