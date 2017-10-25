Раймо Сумманену предстоит суд за оскорбление тренера соперников

Известному финскому тренеру Раймо Сумманену предстоит суд, сообщает Iltalehti. Его обвиняют в дискредитации после того, как Сумманен, являясь помощником главного тренера «Эспоо», в матче плей-офф второй финской лиги с командой «Коккола» назвал тренера соперников Антти Кархулу педофилом. Его слова были записаны на видео и выложены в Интернет.



Лига дисквалифицировала Сумманена на четыре матча и оштрафовала на € 4 тыс. Если суд признает его виновным, ему грозит ещё один штраф. Заседание состоится 16 января. В настоящее время Сумманен находится без работы.

Сумманен не в первый раз оказывается замешан в скандале. Он и ранее оскорблял соперников, а недавно напал на прохожего на улице.