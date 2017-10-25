«Торпедо» подписало пробный контракт с экс-форвардом «Спартака» Васильевым

«Торпедо» подписало пробный контракт с нападающим Александром Васильевым, сообщается на официальном сайте клуба.



28-летний Васильев начинал этот сезон в фарм-клубе «Куньлунь Ред Стар» в ВХЛ, принял участие в 15 матчах и набрал 17 (6+11) очков. В КХЛ его последним клубом был «Спартак», где он выступал с 2015 по 2017 год. Всего в лиге Васильев провёл 222 матча за «Витязь», «Атлант», «Металлург» Нк, «Донбасс», СКА и «Спартак» и отметился 90 (38+52) баллами за результативность при показателе полезности «-34».