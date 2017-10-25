Бурдасов перейдёт из ЦСКА в «Салават Юлаев»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Антон Бурдасов продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве». Уфимцы выиграли борьбу за форварда ЦСКА у «Ак Барса» и московского «Динамо».



Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что московский клуб готовит обмен Бурдасова.

ЦСКА рассматривает варианты обмена Антона Бурдасова

26-летний Бурдасов выступает за ЦСКА первый год. Он провёл 12 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (4+3) баллов за результативность при показателе полезности «+2». Ранее Бурдасов играл за «Трактор», «Авангард» и СКА, с которым выиграл кубок Гагарина в 2015 году. Всего в КХЛ на его счету 151 (72+79) очко в 380 играх. Бурдасов также является чемпионом мира среди молодёжи (2011).

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