ЦСКА рассматривает варианты обмена Антона Бурдасова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб рассматривает варианты обмена нападающего Антона Бурдасова.

«ЦСКА рассматривает варианты обмена нападающего Антона Бурдасова», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

26-летний Бурдасов выступает за ЦСКА первый год. Он провёл 12 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (4+3) балла за результативность при показателе полезности «+2». Ранее Бурдасов играл за «Трактор», «Авангард» и СКА, с которым выиграл кубок Гагарина в 2015 году. Всего в КХЛ на его счету 151 (72+79) очко в 380 играх. Бурдасов также является чемпионом мира среди молодёжи (2011).