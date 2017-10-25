Прохоров: 3 клуба составят конкуренцию СКА, но по «гладкому» чемпионату всё ясно

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров поделился мнением о том, сможет ли кто-то обогнать СКА в регулярном чемпионате.

«СКА доминирует в чемпионате. В этом году в «регулярке», наверное, никто с ними конкурировать не сможет. Если и будут разовые провалы в виде одного поражения в пяти-шести играх, то это будет восприниматься как несчастный случай. Недавно же «армейцы» установили рекорд из 20 выигранных подряд матчей. У них слаженный годами коллектив, который за последние три сезона выиграл два Кубка Гагарина. Ротация в Питере совсем небольшая. Если говорить о серьёзных игроках, то вспоминаются отъезды Панарина, Шипачёва и Дадонова в НХЛ. А если говорить об остальных сделках, то это были обмены хоккеистов, которые оказались не нужны тренерскому штабу. Если брать в среднем, то каждый из хоккеистов СКА провёл в команде по три-пять сезонов. Новых игроков подбирают на конкретные позиции. Дацюк, приобретённый в том году, Карпов, Прохоркин… Идёт точечный подбор и усиление для того, чтобы создать длинную «скамейку». Питерская команда всегда боролась за первые места. Я думаю, что по «гладкому» чемпионату всё понятно. Кто может составить СКА конкуренцию? Думаю, что это будут три клуба – ЦСКА, «Локомотив» и «Йокерит». Но составить конкуренцию — вовсе не значит опередить», — сказал Прохоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.