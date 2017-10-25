В КХЛ легионеры составляют 21,5%, в НХЛ — 28,3%, а лидер — EIHL с более чем 65%

Портал eliteprospects подсчитал, сколько процентов легионеров от общего количества игроков выступают в ведущих хоккейных лигах мира. КХЛ — на 13-м месте из 26 лиг. В КХЛ число легионеров составляет 21,5%. НХЛ — на седьмом месте с 28,3%. Белорусская Экстралига — на 21-м месте с 10,7%. Латвийская лига — 25-я с 4,2% легионеров.

Лидером же является британская лига с 65,1% легионеров. На втором месте — немецкая DEL с 46%, на третьем — открытый чемпионат Австрии (EBEL) с 42,1%.

Полностью статистические выкладки выглядят следующим образом:

Также данная информация доступна в официальном «твиттере» eliteprospects.