На «Чемпионате» стартовал новый опрос: «Кто сейчас лучший российский вратарь в НХЛ?». Предлагаются следующие варианты ответа:

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— Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»);

— Семён Варламов («Колорадо Эвеланш»);

— Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

— Антон Худобин («Бостон Брюинз»).



Василевский в этом сезоне выиграл восемь матчей из девяти, коэффициент надёжности – 2,22, процент отражённых бросков – 93,6. У Бобровского четыре победы в шести играх, он отразил 92,7% бросков, пропуская в среднем 2,16 шайб за игру. Варламов также выиграл четыре из шести матчей с коэффициентом надёжности 2,34 и процентом отражённых бросков 92,9. Худобин одержал две победы в четырёх играх (2,98, 91%).

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