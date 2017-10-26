«Югра» подписала экс-форварда «Северстали» и «Динамо» Р Полака

«Югра» заключила контракт с 32-летним чешским нападающим Войтехом Полаком. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца текущего сезона. В ханты-мансийской команде Полак будет играть под номером 63.



В минувшем сезоне Полак защищал цвета череповецкой «Северстали». Он провёл 42 матча, в которых набрал 22 (9+13) очка. В сезоне-2013/14 хоккеист выступал в рижском «Динамо». В сезоне-2015/16 он провёл 58 матчей за финские клубы ХПК и «СайПа», набрав 33 (14+19) очка.

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