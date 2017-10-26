Проведший более 500 матчей в НХЛ форвард Перселл стал игроком «Авангарда»

«Авангард» подписал контракт с нападающим Тедди Перселлом. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее «Чемпионат» уже информировал о переходе. Нападающий будет выступать в омской команде под номером 16. Он уже присоединился к команде в Риге, где 26 октября омичи сыграют с местным «Динамо».

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32-летний Перселл всю карьеру провёл в Национальной хоккейной лиге. Длительное время он выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг», позже защищал цвета «Флориды Пантерз» и «Лос-Анджелес Кингз». В прошлом сезоне Перселл провёл за «королей» 12 игр, набрав два (0+2) результативных балла при показателе полезности «0». В НХЛ сыграл 599 матчей, забросил 110 шайб, сделал 217 передач, набрал 104 минуты штрафа.

«Авангард» подпишет контракт с экс-форвардом «Тампа-Бэй» и «Кингз» Перселлом

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