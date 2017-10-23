«Авангард» подпишет контракт с экс-форвардом «Тампа-Бэй» и «Кингз» Перселлом

Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» подпишет контракт с нападающим Тедди Перселлом, переговоры сейчас находятся в завершающей стадии.



32-летний Перселл всю карьеру провёл в Национальной хоккейной лиге. Длительное время он выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг», позже защищал цвета «Флориды Пантерз» и «Лос-Анджелес Кингз». В прошлом сезоне Перселл провёл за «королей» 12 игр, набрав два (0+2) результативных балла при показателе полезности "+0".



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