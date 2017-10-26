«Торпедо» увековечило имя Алексея Мишина, подняв стяг ветерана под своды арены

Под своды домашней арены ХК «Торпедо» был поднят именной стяг с номером 12, посвящённый воспитаннику горьковского хоккея, мастеру спорта Алексею Константиновичу Мишину, который на протяжении многих лет представлял честь «Торпедо» и сборной страны на самом высоком уровне.



За «Торпедо» форвард провёл более 500 матчей, забросив в них 185 шайб. В 70-е годы он был капитаном горьковской команды.



В торжественной церемонии принял участие заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Александр Викентьевич Скворцов. Из его рук главный герой вечера получил памятную плакетку.

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