«Трактор» подписал очередной пробный контракт с защитником Рясенским

Челябинский клуб подписал новый пробный контракт с защитником Евгением Рясенским, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Очередное пробное соглашение рассчитано до 23 ноября.



В нынешнем регулярном чемпионате 30-летний Рясенский уже провёл две встречи за «Трактор», не отметившись результативными баллами и проводя на льду в среднем по восемь минут за матч.



Рясенский — чемпион мира 2012 года в составе сборной России, заслуженный мастер спорта.



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