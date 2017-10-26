Скабелка: говорить особо нечего, нет голов — нет побед

Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка был краток после поражения от рижского «Динамо» со счётом 0:1 ОТ.



«С победой, рижское «Динамо». Что тут добавить? Нет голов – нет побед, поэтому особо говорить нечего», — цитирует Скабелку корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.



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