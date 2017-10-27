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«Тампа» обыграла «Детройт», Кучеров и Стэмкос продлили результативные серии

27 октября 2017, пятница. 05:13 Хоккей

Хоккеисты «Тампы-Бэй» одержали победу в домашнем противостоянии с «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась со счётом 3:2.

Франс Нильсен вывел гостей вперёд на 15-й минуте, следом Никита Кучеров сравнял счёт, забив свой 12-й гол в сезоне. Во втором периоде Кучеров в компании Михаила Сергачёва выступил ассистентом для Стивена Стэмкоса, который продлил свою серию результативных матчей до 11 игр. Бренден Пойнт забросил третью шайбу за три минуты до окончания встречи, а незадолго до финальной сирены Нильсен успел оформить дубль.

Таким образом, «Тампа» одержала четвёртую победу подряд, «Детройт» продлил серию поражений до шести матчей.

Заработавший два очка Кучеров провёл на льду почти 21 минуту и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Отметившийся передачей Михаил Сергачёв получил без малого 16 минут игрового времени. Владислав Наместников сыграл 18 с половиной минут и получил коэффициент «-1». Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31.

Эпизод со взятием ворот Стэмкоса после передач россиян можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 2 1:1, 0:0, 2:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Нильсен – 14:18 (4x5), 1:1 – Кучеров (Хедман, Киллорн) – 16:33 (5x4), 2:1 – Стэмкос (Кучеров, Сергачёв) – 46:22 (5x4), 3:1 – Пойнт (Гурд, Палат) – 57:04 (5x5), 3:2 – Нильсен (Нюквист, Абделкейдер) – 58:11 (6x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Михаил Сергачёв Никита Кучеров Стивен Стэмкос
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