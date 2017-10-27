«Тампа» — «Детройт»: Кучеров стал первой звездой матча, Василевский – третьей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ, продлив победную серию до четырёх игр.



Нападающий «молний» Никита Кучеров признан первой звездой встречи, он отметился голом и результативной передачей, нанёс семь бросков по воротам и провёл на площадке 20 минут 51 секунду.



Второй звездой стал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, забросивший шайбу, а третьей – вратарь Андрей Василевский, отразивший 29 из 31 броска.

«Кучеров претендует на звание MVP сезона». Каспарайтис – о неделе в НХЛ Почему мало играет Шипачёв и кто оказывает давление на Тарасенко.

Видео гола Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».