100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Тампа» — «Детройт»: Кучеров стал первой звездой матча, Василевский – третьей

27 октября 2017, пятница. 06:43 Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ, продлив победную серию до четырёх игр.

Нападающий «молний» Никита Кучеров признан первой звездой встречи, он отметился голом и результативной передачей, нанёс семь бросков по воротам и провёл на площадке 20 минут 51 секунду.

Второй звездой стал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, забросивший шайбу, а третьей – вратарь Андрей Василевский, отразивший 29 из 31 броска.

«Кучеров претендует на звание MVP сезона». Каспарайтис – о неделе в НХЛ
Почему мало играет Шипачёв и кто оказывает давление на Тарасенко.

Видео гола Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Никита Кучеров
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
07:47 «Вашингтон» потерпел разгромное поражение в Ванкувере, Кузнецов набрал два очка
07:43 «Эдмонтон» — «Даллас»: Радулов признан второй звездой матча
07:40 Купер: Стэмкос и Кучеров — на вершине, но нельзя недооценивать Наместникова
07:34 «Эдмонтон» забил победный гол в ворота «Далласа» после рикошета от Радулова
07:04 Ховард – о связке Кучерова и Стэмкоса: две суперзвезды, и у них отличная «химия»
06:52 Шайба и две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в Эдмонтоне
06:47 «Ванкувер» — «Вашингтон»: Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в сезоне
06:43 «Тампа» — «Детройт»: Кучеров стал первой звездой матча, Василевский – третьей
06:27 Василевский повторил достижение Хабибулина по победам за «Тампу» среди вратарей
06:13 «Лос-Анджелес» всухую обыграл «Монреаль», «Миннесота» победила «Айлендерс»
05:51 «Флорида» разгромила «Анахайм», Дадонов оформил дубль, Врбата — хет-трик
05:41 «Оттава» победила «Филадельфию», Проворов набрал два очка
05:30 Два очка Радулова в матче с «Эдмонтоном»: гол и классная передача на Бенна
05:26 Тройка «Тампы» Кучеров – Наместников – Стэмкос набрала 51 очко за 11 игр
05:13 «Тампа» обыграла «Детройт», Кучеров и Стэмкос продлили результативные серии
04:53 «Каролина» забросила 6 шайб «Торонто», «Бостон» с Худобиным одолел «Сан-Хосе»
04:48 «Питтсбург» обыграл «Виннипег» в ОТ, Малкин и Куликов очков не набрали
04:42 Первый дубль Бучневича в НХЛ помог «Рейнджерс» обыграть «Аризону»
04:29 Нападающий «Принс Джордж» Никита Попугаев решил вернуться в Россию
04:18 «Тампа» — «Детройт»: Манта подрался с Сергачёвым
03:50 Торнтон забил гол «Бостону» и делит 20-е место по очкам в истории НХЛ
03:27 Кучеров продлил результативную серию до 11 матчей, повторив рекорд «Тампы»
02:56 Радулов сыграет в третьем звене в матче с «Эдмонтоном»
02:00 Нападающий «Рейнджерс» Рик Нэш проводит 1000-й матч за карьеру в НХЛ
01:44 Кожевников: может быть, лет через 20 Россия догонит Канаду по развитию хоккея
01:32 Третьяк: стараемся сокращать отставание от Канады, где сейчас 3 тыс. катков
26 октября 2017, четверг
23:58 Анкипанс: руки и голова у Чистова работают, ему нужно влиться в «Динамо»
23:55 Итоги дня МХЛ: череповецкий «Алмаз» сумел прервать череду поражений
23:47 Скабелка: говорить особо нечего, нет голов — нет побед
23:46 Густафссон: не хочу искать оправданий для «Авангарда», должны были выиграть
23:44 Итоги дня ВХЛ: петербургское «Динамо» выиграло шестой матч подряд
23:32 Чистов — о дебюте за «Динамо»: хотел отыграть весь матч, но вопрос к тренеру
23:23 Крикунов: пришлось поднимать народ, «Автомобилисту» было сложно
23:02 С. Зубов: некоторые игроки «Сочи» не понимают, как играть с сильными соперниками
22:36 Робинсон, Клинкхаммер, Козун и Эллисон вошли в состав сборной Канады на Евротур
22:29 Чибисов — о переходе в «Металлург»: там будет лучше, чем в «Ак Барсе»
22:01 «Автомобилист» в гостях оказался сильнее ХК «Сочи», у Крикунова — дубль
21:55 «Авангард» не забил ни одного гола рижскому «Динамо» и проиграл в овертайме
21:20 Баранов: ещё не совсем понял, отличаются ли скорости КХЛ от ВХЛ
20:53 Вестерлунд — о том, почему не отправил Ларсена в запас: он лучший защитник в КХЛ
20:32 И. Воробьёв: Кокарев не успел поменять раздевалку, поэтому не сыграл с Уфой
20:22 Защитник Крис Ли вернулся в «Металлург», подписав контракт до конца сезона
20:05 Елизаров: «Салават» допускал глупые и ненужные ошибки, гол стал переломным
19:42 «Трактор» подписал очередной пробный контракт с защитником Рясенским
19:21 «Металлург» одержал победу над «Салаватом», прервав свою полосу поражений
Все новости RSS
Партнерский контент