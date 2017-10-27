«Ванкувер» — «Вашингтон»: Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» россиянин отличился во втором периоде, сделав счёт 1:5. В предыдущих девяти играх на его счету 12 результативных передач, он является третьим ассистентом лиги. Всего в НХЛ Кузнецов отметился 195 (54+141) баллами за результативность в 271 матче.
После второго периода «Ванкувер» ведёт со счётом 5:1.
Видео гола Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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