«Ванкувер» — «Вашингтон»: Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.



В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» россиянин отличился во втором периоде, сделав счёт 1:5. В предыдущих девяти играх на его счету 12 результативных передач, он является третьим ассистентом лиги. Всего в НХЛ Кузнецов отметился 195 (54+141) баллами за результативность в 271 матче.

После второго периода «Ванкувер» ведёт со счётом 5:1.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.