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«Вашингтон» потерпел разгромное поражение в Ванкувере, Кузнецов набрал два очка

27 октября 2017, пятница. 07:47 Хоккей

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели сокрушительное поражение в гостевом матче с «Ванкувер Кэнакс». Игра в Канаде завершилась со счётом 2:6.

Три шайбы хозяева забросили в первом периоде, отличились Томас Ванек после передачи Александра Бурмистрова, Бо Хорват и Маркус Гранлунд. Во втором периоде «Ванкувер» забил ещё дважды, авторами точных бросков стали Свен Берчи и Дерек Дорсетт. За пять минут до второго перерыва российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в сезоне после передачи Александра Овечкина и Джона Карлсона. В середине третьего периода Берчи оформил дубль, незадолго до финальной сирены Кузнецов отметился результативной передачей на Чандлера Стивенсона.

Таким образом, «Ванкувер» продлил серию побед до четырёх матчей, «Вашингтон» потерпел второе поражение кряду.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 21 с половиной минуты и и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Кузнецов получил заработал 2 минуты штрафа, сыграв чуть больше 22 минут и закончил игру с аналогичным коэффициентом. Этот показатель полезности и у защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова, который провёл в игре более 21 минуты. Отметившийся результативной передачей форвард «Ванкувера» Бурмистров провёл в матче 11 с четвертью минут и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
6 : 2 3:0, 2:1, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Ванек (Ганье, Бурмистров) – 12:53 (5x5), 2:0 – Хорват (Берчи, Бисер) – 15:03 (5x4), 3:0 – Гранлунд (Дорсетт) – 18:43 (5x5), 4:0 – Берчи (Пульо, Бисер) – 29:41 (5x4), 5:0 – Дорсетт (Саттер, Танев) – 35:00 (5x5), 5:1 – Кузнецов (Овечкин, Карлсон) – 35:17 (5x5), 6:1 – Берчи (Хорват, Бисер) – 50:29 (5x4), 6:2 – Стивенсон (Кузнецов) – 57:52 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Александр Бурмистров Александр Овечкин Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей
Новости. Хоккей
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