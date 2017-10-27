Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 12-й гол Кучерова и три очка Радулова

В ночь с 26 на 27 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось 11 матчей, в которых приняли участие 19 российских игроков. Павел Бучневич оформил первый дубль в НХЛ, Александр Радулов набрал 3 (1+2) очка, Михаил Сергачёв продлил результативную серию до пяти матчей, Иван Проворов отметился голом и передачей.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Василевский «Тампа» 29 из 31 93,5 3:2 Худобин «Бостон» 36 из 37 97,3 2:1

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Радулов (н) «Даллас» 1+2 0 4 0 20.46 - 1 1 Кучеров (н) «Тампа» 1+1 2 7 -1 20.51 - 1 0 Наместников (н) «Тампа» 0 0 0 -1 18.26 5 из 7 0 0 Дадонов (н) «Флорида» 2+0 0 4 +2 18.18 - 0 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 2+0 0 2 +3 14.27 - 0 0 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+1 2 3 -1 21.32 - 1 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 2 6 -1 22.12 11 из 23 2 0 Бурмистров (н) «Ванкувер» 0+1 0 1 +1 11.15 7 из 8 1 0 Малкин (н) «Питтсбург» 0 0 2 0 17.43 8 из 14 0 0 Слепышев (н) «Эдмонтон» 0 0 2 0 7.12 - 3 1 Щербак (н) «Монреаль» 0 0 0 0 4.44 - 1 1 Кулёмин (н) «Айлендерс» 0 0 2 +1 10.33 - 0 0 Проворов (з) «Филадельфия» 1+1 0 4 0 24.51 - 1 3 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 4 1 0 15.51 - 1 0 Орлов (з) «Вашингтон» 0 0 0 -1 21.14 - 0 0 Зайцев (з) «Торонто» 0 0 0 0 21.08 - 1 2 Куликов (з) «Виннипег» 0 0 0 -1 14.52 - 0 3

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