Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 12-й гол Кучерова и три очка Радулова

В ночь с 26 на 27 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось 11 матчей, в которых приняли участие 19 российских игроков. Павел Бучневич оформил первый дубль в НХЛ, Александр Радулов набрал 3 (1+2) очка, Михаил Сергачёв продлил результативную серию до пяти матчей, Иван Проворов отметился голом и передачей.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|29 из 31
|93,5
|3:2
|Худобин
|«Бостон»
|36 из 37
|97,3
|2:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+2
|0
|4
|0
|20.46
|-
|1
|1
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|2
|7
|-1
|20.51
|-
|1
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0
|0
|0
|-1
|18.26
|5 из 7
|0
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|2+0
|0
|4
|+2
|18.18
|-
|0
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|2+0
|0
|2
|+3
|14.27
|-
|0
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|2
|3
|-1
|21.32
|-
|1
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|2
|6
|-1
|22.12
|11 из 23
|2
|0
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|0
|1
|+1
|11.15
|7 из 8
|1
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0
|0
|2
|0
|17.43
|8 из 14
|0
|0
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|0
|0
|2
|0
|7.12
|-
|3
|1
|Щербак (н)
|«Монреаль»
|0
|0
|0
|0
|4.44
|-
|1
|1
|Кулёмин (н)
|«Айлендерс»
|0
|0
|2
|+1
|10.33
|-
|0
|0
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+1
|0
|4
|0
|24.51
|-
|1
|3
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|4
|1
|0
|15.51
|-
|1
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|0
|-1
|21.14
|-
|0
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|0
|0
|21.08
|-
|1
|2
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|0
|-1
|14.52
|-
|0
|3
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