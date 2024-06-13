Кожевников: здорово, что легионеры КХЛ не обращают внимания на давление в своих странах

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников похвалил тех легионеров, кто не боится подписывать контракты с клубами КХЛ, несмотря на давление в своих странах и возможное отстранение от игры за свои национальные команды.

«Здорово, что иностранцы не обращают внимания на давление в своих странах, даже если им это грозит запретом играть за сборные. Я не очень большой сторонник засилья легионеров, больше хотел бы, чтобы клубы занимались воспитанием российских молодых хоккеистов. Но в то же время раздражает, когда на так называемом демократичном Западе некоторые страны по идеологическим соображениям запрещают своим гражданам зарабатывать деньги там, где они хотят.

В принципе, в США и Канаде до такого маразма не дошло, поэтому мы с 2022 года немало видим в КХЛ североамериканских легионеров. Но в Европе с этим плохо, поэтому почти нет шведов, финнов и чехов в нашей лиге, но хорошо, что словаки не боятся сами решать, что делать. Хоть это и привело к тому, что их теперь не берут в сборные», – цитирует Кожевникова «Известия».

Ранее Кожевников прокомментировал слова защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиты Задорова, который заявил, что если вернётся в Россию, то сразу же окажется в Сибири.