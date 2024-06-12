«Самое худшее, что может случиться». Журналист НХЛ — о вариантах развития карьеры Мичкова

Журналист НХЛ Джордан Холл заявил, что «Филадельфии» придётся привлечь отличных игроков в свой состав, чтобы раскрыть потенциал российского нападающего Матвея Мичкова. Россиянин пока выступает в КХЛ и имеет контракт со СКА до конца сезона‑2025/2026.

«Я по-прежнему считаю, что это долгосрочный подход. Я действительно думаю, что Мичков изменил бы динамику «Филадельфии» во многих отношениях, они могли бы пригласить много отличных игроков в свой состав. Вокруг этого парня так много вещей, которые могут ещё больше взволновать фанатов. Им будет необходим центральный нападающий первого звена. Шон Кутюрье, конечно, считается таким парнем, но он стареет, и у него серьёзная травма спины.

Каким бы талантливым ни был Мичков, мы надеемся, что он сможет стать их звёздным игроком, но «Флайерз» нужно окружить его талантами и привлечь ещё больше отличных игроков. Он не решит все проблемы в одиночку, и самое худшее, что может случиться, это то, что он придёт и каким-то образом регрессирует, потому что его недостаточно хорошо окружили качественными игроками. Я думаю, что именно на этом будут сфокусированы «Флайерз», — цитирует Холла Daily Faceoff.