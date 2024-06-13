Коньков рассказал, на какую роль в СКА был взят опытнейший Сергей Андронов

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил переход нападающего Сергея Андронова в СКА. 34-летний форвард завершил прошлый сезон в составе ярославского «Локомотива».

«Андронов — человек-лидер, способный закрывать позиции в меньшинстве, надёжно сыграть в равных составах. У Сергея колоссальный чемпионский опыт. Это один из тех людей, который может принести пользу любой команде. Тем более СКА расстался с Александром Кадейкиным, который был в той роли, в какой будет Андронов.

Он, Плотников и Григоренко способны помочь клубу на льду и сыграть правильную роль в раздевалке, потому что в Питере молодая команда, которой в какой-то момент не хватает строгости и направленности со стороны ребят более старшего поколения. Возможно, теперь СКА удастся создать нужный баланс между молодостью и опытом», – цитирует Конькова «Известия».

Опытнейший нападающий в сезоне-2023/2024 в регулярном чемпионате провёл за ярославский клуб 59 матчей, в которых набрал 19 очков — забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на счету Андронова 2 (1+1) очка в 20 матчах.