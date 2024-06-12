Нападающий «Флориды» Эван Родригес рассказал, чему он научился у элитных центровых НХЛ, с которыми он раньше играл в одной команде. Форвард был партнёром по команде Джека Айкела в «Баффало», Сидни Кросби в «Питтсбурге» и Натана Маккиннона в «Колорадо».

«Честно говоря, рабочие привычки. Конкурентоспособность. Все эти парни ненавидят проигрывать. Они могут проявлять это по-разному, некоторые могут быть более яркими и бурно реагировать на неудачи. Но в глубине души вы знаете, что они обычно самые злые парни в раздевалке. Я думаю, что этот драйв, ненависть к поражениям, желание быть великими действительно движут ими. Я думаю, что это определённо важное качество для элитного игрока», — цитирует Родригеса пресс-служба клуба.

Третий матч финала Кубка Стэнли пройдёт в Эдмонтоне в ночь на 14 июня.