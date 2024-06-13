Фарм-клуб «Вашингтона» второй год подряд сыграет в финале плей-офф АХЛ

Завершился седьмой матч полуфинальной серии плей-офф АХЛ, в котором «Херши Бэрс» принимал «Кливленд Монстерс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме счётом 3:2
В составе победителей забивали Логан Дэй, Пьерик Дюбе и Гарретт Роу. За «Кливленд Монстерс» отличился Трей Фикс-Волански и Джеймс Малатеста.
Таким образом, счёт в серии стал 4-3 и «Херши Бэрс» вышел в финал турнира. Отметим, «Херши Бэрс» по ходу серии вёл со счётом 3-0, однако после этого «Кливленд Монстерс» удалось сравнять счёт.
В финале турнира «Херши Бэрс» сыграет с «Коачеллу Вэлли Файрбёрдс».
Отметим, «Херши Бэрс» является действующим победителем АХЛ. В финальной серии прошлого года команда обыграла именно «Коачеллу Вэлли Файрбёрдс».
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