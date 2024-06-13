«Флорида» из-за непогоды вылетела в Эдмонтон на три часа позже запланированного

«Флорида» из-за непогоды вылетела в Эдмонтон на три часа позже запланированного, сообщает портал The Athletic. Из-за муссона, который принёс ливни, команда не могла даже добраться до аэропорта вылета в Форт-Лодердейле.

Рейс с хоккеистами «Флориды» должен был вылететь в Эдмонтон в 13:00 по местному времени, но из-за непогоды был отложен до 16:25. Время перелёта составляет около шести часов. Матч должен пройти 14 июня и начаться в 3:00 мск. Таким образом, «Флорида» прибудет в Эдмонтон примерно за 22 часа до старта игры.

Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды». Первый матч завершился со счётом 3:0, а главным героем встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Второй матч закончился со счётом 4:1.