«Куньлунь» уступил «Ак Барсу», проиграв четвёртый матч подряд

«Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Шанхае, завершилась со счётом 1:2.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в середине второго Александр Свитов вывел казанскую команду вперёд, реализовав большинство. Подопечные Майка Кинэна отыгрались до перерыва, отличился Брэндон Дефацио, но в третьем игровом отрезке Никита Язьков сделал счёт 2:1 в пользу гостей.

Это поражение стало для «Куньлуня» четвёртым подряд.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.