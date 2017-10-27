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«Куньлунь» уступил «Ак Барсу», проиграв четвёртый матч подряд

27 октября 2017, пятница. 17:01 Хоккей

«Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Шанхае, завершилась со счётом 1:2.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в середине второго Александр Свитов вывел казанскую команду вперёд, реализовав большинство. Подопечные Майка Кинэна отыгрались до перерыва, отличился Брэндон Дефацио, но в третьем игровом отрезке Никита Язьков сделал счёт 2:1 в пользу гостей.

Это поражение стало для «Куньлуня» четвёртым подряд.

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КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1 : 2 0:0, 1:1, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Свитов (Токранов, Мусин) – 27:18 (5x4), 1:1 – Дефацио (Вольски) – 36:08 (5x5), 1:2 – Язьков (Токранов) – 47:54 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Ак Барс
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
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