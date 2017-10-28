Гулявцев: «Северсталь» воевала до конца, для нас каждый матч — как последний

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:3 ОТ).

«Согласен с Евгением Геннадьевичем, равный матч. Сегодня у обеих команд неплохо работало большинство. На первое звено «Барыса» у нас нашлось своё первое звено, которое реализовало сегодня большинство. В начале третьего периода немного потеряли концентрацию. «Барыс» активно начал третий период. Мы потеряли игрока, который сравнял счёт в матче. Но отвоевали до конца, поборолись в овертайме ещё за одно очко. Очень благодарен ребятам. Мы на каждый матч выходим, как на последний. Нужно цепляться. Ещё раз хочу поблагодарить ребят за игру. И большое спасибо нашим болельщикам. Думаю, в воскресенье на матче должен быть аншлаг.



Игру новичка команды Максима Верёвкина оценю хорошо», — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.