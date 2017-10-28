Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов и Тарасенко вновь набрали очки

В ночь с 27 на 28 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие девять россиян. Александр Радулов забросил победную шайбу, а Владимир Тарасенко отдал передачу на решающий гол, оба набрали очки во вторых матчах подряд. Сергей Бобровский одержал шестую победу в сезоне, а Семён Варламов пропустил семь шайб с 21 броска.
События дня НХЛ: Радулов вернулся, а Шипачёв плох даже для фарм-клуба
А «Вегас» без Вадима дивно хорош.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|29 из 30
|96,7
|2:1 ОТ
|Варламов
|«Колорадо»
|14 из 21
|66,7
|0:7
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|2
|-1
|17.22
|-
|0
|3
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|2
|6
|+1
|19.35
|-
|1
|1
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|0
|1
|+1
|17.08
|6 из 10
|0
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|0
|5
|0
|23.18
|-
|1
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|1
|-1
|15.29
|-
|2
|0
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|0
|+1
|13.51
|-
|0
|1
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|3
|+1
|16.07
|-
|1
|0
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