Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов и Тарасенко вновь набрали очки

В ночь с 27 на 28 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие девять россиян. Александр Радулов забросил победную шайбу, а Владимир Тарасенко отдал передачу на решающий гол, оба набрали очки во вторых матчах подряд. Сергей Бобровский одержал шестую победу в сезоне, а Семён Варламов пропустил семь шайб с 21 броска.

События дня НХЛ: Радулов вернулся, а Шипачёв плох даже для фарм-клуба А «Вегас» без Вадима дивно хорош.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 29 из 30 96,7 2:1 ОТ Варламов «Колорадо» 14 из 21 66,7 0:7

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Радулов (н) «Даллас» 1+0 0 2 -1 17.22 - 0 3 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+1 2 6 +1 19.35 - 1 1 Анисимов (н) «Чикаго» 1+0 0 1 +1 17.08 6 из 10 0 0 Панарин (н) «Коламбус» 0 0 5 0 23.18 - 1 0 Якупов (н) «Колорадо» 0 0 1 -1 15.29 - 2 0 Куликов (з) «Виннипег» 0 0 0 +1 13.51 - 0 1 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 0 3 +1 16.07 - 1 0

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