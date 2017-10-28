А. Свечников — о травме: хочется быть 1-м на драфте, но главное — восстановиться

Нападающий клуба OHL «Бэрри» Андрей Свечников рассказал о своём восстановлении после перелома руки и ожиданиях от предстоящего драфта НХЛ. Россиянин является топ-проспектом НХЛ и может быть выбран под первым номером на драфте 2018 года.

«Самочувствие сейчас отличное, операция прошла хорошо. На данный момент самое главное — восстановиться, в гипсе надо будет ходить две недели. Как получил травму? Получилось так, что упал на лёд и подвернул руку, просто неловкий момент. Конечно, было тяжело осознавать, что в такой важный сезон получаю травму, но ничего страшного, главное продолжать работать. Уже хочется, чтобы быстрее прошло время. Хочу поскорее начать играть и помогать команде выигрывать.

Пока ничего не могу сказать по поводу возможного участия в молодёжном чемпионате мира. Не знаю, как быстро я восстановлюсь. С Валерием Брагиным не разговаривал.

Не слежу усердно за рейтингами к драфту 2018 года, но иногда смотрю некоторые списки скаутов. Конечно, хочется быть первым номером драфта, но на данный момент главное показывать хороший хоккей, помогать команде.

В «Бэрри Кольтс» вместе со мной играют Алексей Липанов, Кирилл Нижников и Леонид Лазарев. Конечно, вместе легче, они всегда придут на помощь, где-то могут поддержать. Отлично, когда есть русские игроки в команде», — сказал Свечников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

17-летний Свечников в этом сезоне принял участие в 10 матчах, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и четырьмя передачами. Он является вторым бомбардиром и снайпером лиги среди россиян, а также идёт на втором месте в общем списке снайперов.