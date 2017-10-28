Э. Карлссон: я уже никогда не стану прежним игроком, учитывая мои повреждения

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон поделился мнением о своей игре после восстановления от тяжёлой травмы.



«Этим летом я беспокоился. Очень долгое время колено чувствовало себя не лучшим образом, и я думал, что процесс восстановления затягивается. Но таковы последствия рисков, с которыми иногда приходится сталкиваться в хоккее. Мне надо было с этим смириться. Но опять же, после такой серьезной операции не можешь не думать о том, сможешь ли ты быть прежним. Сможешь ли вновь все вынести, когда это произойдет?



Не думаю, что смогу снова стать таким же. Учитывая травму ахилла и последние повреждения, все никогда не будет прежним. Также я стал намного старше, что накладывает свой отпечаток. Хотя, конечно, я еще не настолько стар», — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.



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