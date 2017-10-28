СКА проявляет интерес к Патрику Торесену, сообщает норвежское издание VG. Форвард в настоящее время является игроком норвежского клуба «Сторхамар», однако в его контракте есть пункт, по которому он может перейти в другую команду в декабре.



33-летний Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать Кубок Гагарина в 2015-м. Также норвежец выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В лиге он провёл 390 матчей и набрал 365 (144+221) очков.



В сезоне-2015/16 играл за шведский «Юргорден», в следующем году – за швейцарский «Цюрих», а в этом году является капитаном «Сторхамара» и набрал 17 (6+11) очков в 15 играх.

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