КХЛ дисквалифицировала Игнатовича, Санникова и Желдакова на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча «Торпедо» — «Сибирь».

Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Сибири» Степана Санникова наказание по правилу 539 б, в (Подножка) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.10. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Видео нарушения Санникова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

1. Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Торпедо» Григория Желдакова наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.12. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

2. Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Сибири» Максима Игнатовича наказание по правилу 528 г, п.1 (Драки или грубость) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Видео нарушений Желдакова и Игнатовича можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.