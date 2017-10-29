Карлайл — об игре против Стэмкоса и Кучерова: они не любят, когда им мешают

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл прокомментировал победу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4). «Утки» смогли прервать результативные серии Стивена Стэмкоса и Никиты Кучерова, которые длились 11 матчей с начала сезона. Стэмкос является лучшим бомбардиром НХЛ, Кучеров — лучшим снайпером.



«Стэмкос и Кучеров не любят и не хотят, чтобы им мешали. Им нравится свобода действий, поэтому надо выбирать правильную позицию и опекать их. Самое важное – не давать им атаковать, заставить обороняться. Тогда они будут в 60 метрах от твоих ворот», — приводятся слова Карлайла на официальном сайте НХЛ.

События дня НХЛ. Малкин «исполнил Овечкина», «Торонто» хочет Ожиганова А Кучеров без очков, «Тампа» без победы.