Овечкин — 7-й европеец в истории НХЛ, набравший по 2 и более очков в 300 матчах

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). Овечкин стал седьмым европейским игроком в истории НХЛ, набиравшим два и более очков как минимум в 300 матчах.

События дня НХЛ. Малкин «исполнил Овечкина», «Торонто» хочет Ожиганова А Кучеров без очков, «Тампа» без победы.

Рекордсменом же является форвард «Калгари Флэймз» Яромир Ягр — на его счету 539 таких матчей. Из российских игроков лучший результат у Сергея Фёдорова – 315.

Кроме того, Овечкин в 12-й раз за карьеру в НХЛ отметился тремя голевыми передачами в одном матче.

Также информация доступна в официальном «твиттере» StatsCentre.

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