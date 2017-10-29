«Нефтехимик» на выезде проиграл «Амуру» и прервал 4-матчевую серию побед

«Нефтехимик» на выезде проиграл «Амуру» и прервал четырёхматчевую победную серию. В 27 матчах сезона на счету команды 15 побед. «Амур» прервал двухматчевую серию поражений. В 25 матчах сезона на счету команды 10 побед. 22 августа в очном матче команд в Нижнекамске «Нефтехимик» взял верх со счётом 2:0.

В первой двадцатиминутке команды обменялись голами. За хозяев забил Виталий Атюшов, в составе гостей отличился Богдан Якимов. Во второй трети матча команды забили по два гола. В составе «Амура» забили Виталий Атюшов и Вячеслав Литовченко, в составе «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов и Богдан Якимов. В начале третьего периода Андрей Сергеев вновь вывел нижнекамцев вперёд, но вскоре Вячеслав Ушенин счёт сравнял. основное время победителя не выявило, а в овертайме Вячеслав Ушенин принёс хабаровчанам победу.

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