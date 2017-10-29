Лукоянов — о дальневосточном выезде: неясно, что происходит. Тело не слушается

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:0).



«На организм, конечно, большая нагрузка. Непонятно вообще, что происходит. Тело не слушается, приходится заставлять себя. Тяжело проводить такие игры, конечно. Надо себя переламывать. В середине матча уже включаешься. В принципе, проводим две-три игры в таких условиях за сезон, можно потерпеть. Ничего страшного. Даже наоборот – появляется опыт, который закаляет.



«Ак Барс» — клуб с большой историей, который всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Я думаю, каждый соперник настраивается на нас запредельно, чтобы потом говорить, что они обыграли «Ак Барс». Плюс во Владивостоке много болельщиков, которые хорошо поддерживают свою команду. Играть здесь сложно. Мы понимали, что нужно забить первыми, тогда сможем переломить матч и спокойно победить», — цитирует игрока официальный сайт клуба.