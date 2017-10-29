Итоги дня ВХЛ: пятое подряд поражение ЦСК ВВС и другие результаты

29 октября программа регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги была представлена четырьмя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.
«Торпедо» на выезде разгромило «Барс» со счётом 6:1.
ЦСК ВВС потерпел домашнее поражение от «Сарыарки» — 1:4. Это пятое поражение подряд для самарской команды.
«Саров» в родных стенах вырвал победу у «Зауралья» со счётом 4:3.
В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата ВХЛ «Дизель» на своём льду уступил «Рубину» -1:2.