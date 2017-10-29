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Итоги дня ВХЛ: пятое подряд поражение ЦСК ВВС и другие результаты

29 октября 2017, воскресенье. 21:46 Хоккей

29 октября программа регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги была представлена четырьмя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Торпедо» на выезде разгромило «Барс» со счётом 6:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Барс
Казань
1 : 6 0:3, 0:2, 1:1
Торпедо
Усть-Каменогорск
0:1 – Шин (Гренц) – 14:26 (5x4), 0:2 – Миллер (Шин, Гренц) – 16:07 (5x4), 0:3 – Рымарев (Далёйсен) – 19:04 (5x4), 0:4 – Шантыка (Миллер, Быков) – 21:47 (5x5), 0:5 – Бердников (Капитуров, Игнашин) – 31:22 (5x5), 0:6 – Рымарев (Беляев) – 40:17 (5x5), 1:6 – Обухов (Каштанов, Марушев) – 45:29 (5x5)

ЦСК ВВС потерпел домашнее поражение от «Сарыарки» — 1:4. Это пятое поражение подряд для самарской команды.

ВХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
1 : 4 0:2, 0:2, 1:0
Сарыарка
Караганда
0:1 – Тополь (Антоновский) – 04:11 (5x5), 0:2 – Поляков (Сафин, Наместников) – 16:04 (5x5), 0:3 – Поляков (Антоновский, Соколов) – 31:50 (5x5), 0:4 – Тополь (Зиазов) – 34:11 (5x5), 1:4 – Гареев (Моренец) – 51:06 (5x4)

«Саров» в родных стенах вырвал победу у «Зауралья» со счётом 4:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Саров
Саров
4 : 3 1:0, 1:0, 2:3
Зауралье
Курган
1:0 – Горбунов (Фаткуллин) – 18:39 (5x5), 2:0 – Коннов (Тесленко, Мисников) – 29:51 (5x5), 2:1 – Князев (Цыганов, Чечин) – 44:58 (5x4), 3:1 – Мищенко – 47:08 (5x4), 3:2 – Рехтин (Авраменко, Колготин) – 51:42 (5x4), 3:3 – Глебов (Муштаев) – 56:32 (5x5), 4:3 – Коннов (Хасаншин, Мисников) – 58:08 (5x5)

В заключительном матче игрового дня регулярного чемпионата ВХЛ «Дизель» на своём льду уступил «Рубину» -1:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Дизель
Пенза
1 : 2 0:0, 0:2, 1:0
Рубин
Тюмень
0:1 – Савенков (Алёшин) – 24:15 (5x5), 0:2 – Угольников – 30:01 (5x5), 1:2 – Алексеев (Думбадзе) – 57:27 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Дизель ХК Зауралье ХК Рубин ХК Саров ХК Сарыарка ХК Торпедо Усть-Каменогорск ХК ЦСК ВВС
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
21:46 Итоги дня ВХЛ: пятое подряд поражение ЦСК ВВС и другие результаты
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20:20 Евсеенков — о матче с «Сибирью»: они играли самоотверженно
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19:30 Полиция устанавливает причастных к инциденту с судьёй КХЛ Комаровым
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