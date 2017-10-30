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Итоги дня МХЛ: 12-я победа кряду «Динамо» Спб и другие результаты

30 октября 2017, понедельник. 00:00 Хоккей

29 октября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги прошло шесть матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Ирбис» вырвал победу у «Белых Медведей» — 4:3 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
4 : 3 2:1, 0:0, 1:2, 1:0
Белые Медведи
Челябинск
1:0 – Москалёв (Чибиряев) – 12:16 (5x5), 2:0 – Марушев (Мухин) – 18:39 (5x4), 2:1 – Тертышный (Шафигулин) – 18:55 (5x5), 2:2 – Тертышный (Кулиев, Шадрин) – 47:46 (5x5), 3:2 – Мужиков (Журавлёв, Галимов) – 51:40 (5x4), 3:3 – Лапшин (Волобуев) – 59:16 (5x5), 4:3 – Журавлёв (Галимов, Марушев) – 60:53 (4x3)

Питерское «Динамо» разгромило московское со счётом 6:0. Это 12-я подряд победа команды.

МХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
6 : 0 1:0, 2:0, 3:0
МХК Динамо
Москва
1:0 – Чернов (Баранов, Дыняк) – 18:14 (5x4), 2:0 – Кудрявцев (Назаревич) – 26:55 (5x5), 3:0 – Андреев (Шепитько) – 34:10 (4x5), 4:0 – Кудрявцев – 41:35 (5x5), 5:0 – Васильев (Налётов, Жабреев) – 56:43 (5x5), 6:0 – Баранов (Васильев, Ротенберг) – 59:22 (5x5)

СКА-1946 переиграл «Красную Армию» — 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
4 : 1 0:0, 4:1, 0:0
Красная Армия
Москва
1:0 – Царюк (Милёхин) – 21:03 (5x5), 2:0 – Цицюра (Николаев, Чернюк) – 22:29 (5x5), 3:0 – Володин (Петьков, Кукштель) – 26:50 (5x5), 4:0 – Царюк (Сультеев) – 27:04 (5x5), 4:1 – Корбит (Филин) – 31:19 (5x5)

МХК «Спартак» обыграл «Крылья Советов» — 3:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
3 : 0 1:0, 1:0, 1:0
Крылья Советов
Москва
1:0 – Кузьменко (Царёв, Леванов) – 06:07 (5x5), 2:0 – Шалагин (Волков) – 31:25 (5x5), 3:0 – Шалагин (Булимов, Сорокин) – 45:26 (5x5)

«Локо» разгромил ХК «Рига» — 5:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
5 : 1 1:1, 2:0, 2:0
ХК Рига
Рига
0:1 – Мисюс (Сварс) – 10:33 (5x4), 1:1 – Павликов – 12:13 (5x4), 2:1 – Червоненко (Аноховский, Малышев) – 21:55 (5x5), 3:1 – Лисин (Штайгер) – 28:00 (5x5), 4:1 – Штайгер (Громов, Беляев) – 45:10 (5x5), 5:1 – Цыганов (Беляев) – 55:51 (5x4)

В заключительном матче игрового дня «Ладья» дома уступила «Омским Ястребам» — 4:5 ШБ.

МХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
4 : 5 3:2, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1
Омские Ястребы
Омская область
1:0 – Кизимов (Цыбин, Колягин) – 08:20 (5x4), 2:0 – Журавлёв (Сыромятников) – 09:06 (5x5), 2:1 – Воронин (Лобанов) – 11:35 (5x5), 2:2 – Рожковский (Ковалёв, Шутов) – 17:52 (5x4), 3:2 – Грошев (Сыромятников) – 19:54 (5x5), 4:2 – Фролов (Петров, Николенко) – 31:23 (5x4), 4:3 – Сердюк – 41:23 (5x4), 4:4 – Рожковский (Ковалёв, Мельников) – 47:26 (5x4), 4:5 – Асташевский – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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