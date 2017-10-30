OHL: форвард «Питерборо» Дер-Аргучинцев стал 1-й звездой матча, Коростелёв – 2-й

Нападающий команды OHL «Питерборо» Семён Дер-Аргучинцев был признан первой звездой матча с «Гамильтоном», форвард Никита Коростелёв – второй. Встреча завершилась со счётом 8:3.



Дер-Аргучинцев оформил дубль и набрал ещё одно очко за передачу, Коростелёв сделал четыре результативные передачи.

Справка «Чемпионата»



Семён Дер-Аргучинцев, родился 15 сентября 2000 года в Москве.



Воспитанник «Крыльев Советов». В сезоне-2014/15 отправился в Канаду, где играл в юношеских командах, а с сезона-2016/17 выступает в OHL за «Питерборо». Всего провёл 79 матчей и набрал 41 (13+28) очко, в этом году на его счету 12 (5+7) баллов в 16 играх.



Справка «Чемпионата»



Иван Коростелёв, родился 8 февраля 1997 года в Москве.



Воспитанник московской команды «Белые Медведи», переехал в Канаду в сезоне-2011/12, где сначала выступал в различных юношеских командах, а с сезона-2013/14 стал играть в OHL. Провёл 235 матчей за «Сарнию» и «Питерборо» и набрал 209 (96+113) очков. В этом сезоне на его счету 12 (3+9) баллов в 12 играх.

