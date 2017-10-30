Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 5-й гол Малкина, Овечкин не забивает 4 матча

В ночь с 29 на 30 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло три матча, в которых приняли участие пять россиян. Евгений Малкин забросил пятую шайбу в сезоне, Александо Овечкин не смог отличиться в четвёртом матче подряд. Дмитрий Куликов провёл на площадке только 13 минут 11 секунд, это игровое время стало для него самым маленьким в этом сезоне.
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Эти бы проблемы Шипачёву, который остался без зарплаты.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|2
|4
|-1
|15.40
|5 из 12
|1
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|3
|-1
|18.41
|-
|2
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|2
|4
|-1
|18.35
|7 из 14
|0
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|3
|-1
|21.10
|-
|0
|0
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|2
|0
|+1
|13.11
|-
|0
|1
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