Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 5-й гол Малкина, Овечкин не забивает 4 матча

В ночь с 29 на 30 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло три матча, в которых приняли участие пять россиян. Евгений Малкин забросил пятую шайбу в сезоне, Александо Овечкин не смог отличиться в четвёртом матче подряд. Дмитрий Куликов провёл на площадке только 13 минут 11 секунд, это игровое время стало для него самым маленьким в этом сезоне.

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Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Малкин (н) «Питтсбург» 1+0 2 4 -1 15.40 5 из 12 1 0 Овечкин (н) «Вашингтон» 0 0 3 -1 18.41 - 2 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0 2 4 -1 18.35 7 из 14 0 0 Орлов (з) «Вашингтон» 0 0 3 -1 21.10 - 0 0 Куликов (з) «Виннипег» 0 2 0 +1 13.11 - 0 1

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