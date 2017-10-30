Малкин обошёл Буре по количеству голов в большинстве в истории НХЛ среди россиян

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Виннипег Джетс» забросил единственную шайбу своей команды, реализовав большинство. Встреча завершилась победой «Виннипега» со счётом 7:1.



Малкин забросил 122-ю шайбу в большинстве за карьеру в НХЛ и обошёл по этому показателю Павла Буре, выйдя на чистое седьмое место. Первое место занимает Александр Овечкин, который забил 215 голов в большинстве.



Всего в НХЛ Малкин провёл 719 матчей и набрал 845 (33+512) баллов за результативность.

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Видео гола Малкина можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.