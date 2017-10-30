МХЛ: массовая драка в матче «СКА-1946» — «Красная Армия» и 180 минут штрафа

В матче регулярного чемпионата МХЛ между «СКА-1946» и «Красной Армией», который завершился победой питерских «армейцев» со счётом 4:1, произошла массовая драка.



За восемь секунд до окончания встречи защитник «СКА-1946» Кирилл Басистый был удалён за подножку на две минуты, после чего завязалась массовая драка. В составе питерской команды за драку по «5+20» получили Даниил Огирчук, Никита Жигалов и Антон Шарпанских. В составе московских «армейцев» за драку до конца игры были удалены Владимир Мирошниченко и Павел Дёмин. Кроме того, Даниил Лобанов и Егор Филин были наказаны двухминутными штрафами за грубость, а Никита Назаров получил «5+20» за драку, а также дополнительные «4+20» за выход на лёд со скамейки во время конфликта. За один эпизод команды заработали 180 штрафных минут, а всего в матче было выписано 210 минут штрафа.

За два дня до этого массовая драка произошла в матче между «Куньлунь Ред Стар Юниор» и «Тайфуном», там хоккеисты набрали 252 минуты штрафа.

МХЛ: массовая драка в матче «Куньлунь Юниор» — «Тайфун» и 252 минуты штрафа

Видео можно посмотреть также в «твиттере» МХЛ.