Тимченко: сборная на ОИ-2018 не рассчитывает на Шипачёва, он сделал свой выбор

Президент СКА, член правления Федерация хоккея России Геннадий Тимченко прокомментировал проблемы нападающего Вадима Шипачёва за океаном, отметив, что на игрока не рассчитывают при выборе состава на ОИ-2018.



«Свой выбор Шипачёв сделал. Я с ним долго говорил, объяснял Вадиму, что ему нет смысла ехать в НХЛ, что, наверное, лучше ему сыграть на Олимпиаде. Мы с ним долго беседовали, и беседовали неоднократно. Он принял решение, и текущая ситуация — это теперь его головная боль и его проблема. Мы не можем на него рассчитывать в олимпийской сборной России», — цитирует Тимченко «Р-Спорт».



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